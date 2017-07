Avrebbe continuamente molestato le sue compagne di scuola palpeggiandole ripetutamente al fondoschiena tanto da costringerle a rivolgersi con una lettera scritta al preside. Per questo uno studente di una terza classe di una scuola superiore di Ancona è stato condannato in primo grado dai giudici per molestie sessuali. Come racconta il Corriere Adriatico, il Tribunale di Ancona ha stabilito per lui però una condanna lieve ad un anno e tre mesi di reclusione con pena sospesa.

Nonostante l’accusa aveva chiesto diciotto mesi, i giudici infatti hanno ritenuto di poter applicare uno sconto di pena giudicando prevalenti le attenuanti della non particolare gravità del fatto rispetto all'aggravante della minore età delle parti offese. Il caso venne segnalato alla procura dopo due successive lettere al preside da parte di undici studentesse che lamentavano il comportamento del compagno. Una di loro avrebbe anche denunciato l'invio di una foto sconcia sul telefonino. Il ragazzo dal suo canto ha respinto ogni accusa, compreso l'invio dello scatto a luci rosse, parlando di semplici gesti rientranti in un quadro goliardico senza che alcun intento sessuale e per questo farà ricorso contro la condanna.