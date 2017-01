Maicol&mirco , gli autori di “Palla Rossa e Palla Blu” BAO Publishing, hanno scritto una storia speciale per aiutare i più piccoli a superare la paura del terremoto – evento che purtroppo è diventato parte della vita quotidiana di tanti bambini nel centro Italia in questi mesi – e raccogliere fondi, insieme a BAO Publishing, a favore delle popolazioni colpite.

Il piccolo Palla Rossa è alle prese con il terremoto: è uscito di casa in pigiama stanotte e la mamma non lo manderà non a scuola domani. C'è molta confusione, ma il suo amico Palla Blu sa come non aver paura. BAO Publishing ha creato uno store sulla piattaforma di vendita online gumroad.com per vendere il PDF di questa storia. I lettori potranno andare qui e decidere la cifra che vogliono pagare (il prezzo base è due euro più IVA) per scaricare il PDF di 21 pagine.

Tutti i proventi derivanti dalla vendita di questa storia verranno devoluti, per volere di maicol & mirco, alle Brigate di Solidarietà Attiva, un attivissimo gruppo di volontari occupati in attività di aiuto diretto alle popolazioni colpite dal terremoto, che già avevano recentemente ricevuto un aiuto concreto da Chef Rubio. BAO Publishing mette a disposizione di chi sosterrà questa iniziativa una mailing list per la rendicontazione trasparente dei versamenti dei fondi raccolti. Per iscriversi basta scrivere a questa e-mail: michiamocliffrisolvoproblemi@baopublishing.it

Maicol&Mirco fanno fumetti dalle scuole medie. Sono amici per la pelle. Le persone invidiose dicono che Mirco non esiste. Ma non sanno che i fumetti fanno esistere chiunque. Creatori de Gli scarabocchi di Maicol&mirco, le geniali vignette rosse e nere pubblicate sul web, collaborano con Linus, Smemoranda, hanno pubblicato il graphic novel “Il papà di Dio” (BAO Publishing 2017) e il libro per i più piccoli “Palla Rossa e Palla Blu” (BAO Publishing 2016). Sanno parlare a tutti in modo semplice e profondo.