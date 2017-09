Purtroppo non ce l'ha fatta il piccolo Rosolino Sagona, il bambino di 11 anni rimasto gravemente ustionato durante un Barbecue in famiglia nella sua casa di Alia, nella città metropolitana di Palermo. Dopo giorni di agonia in un letto d'ospedale, il piccolo si è spento nelle scorse ore tra lo straziante dolore di parenti e amici che da settimane speravano in una sua ripresa e di poterlo rivedere in piedi. "Non voglio morire, sono forte", avrebbe ripetuto il piccolo ai genitori prima di morire, come racconta il quotidiano locale Il Giornale di Sicilia.

Rosolino era stato vittima di un terribile incidente in casa lo scorso 18 agosto quando, dopo aver versato una bottiglia contenente alcool sulla brace del barbecue, la bottiglia è improvvisamente esplosa investendolo in pieno. Il piccolo in pochi attimi era stato avvolto dalle fiamme riportando ustioni gravissime su tutto il corpo. Soccorso dagli stessi parenti presenti al barbecue, era stato poi trasportato da un'ambulanza del 118 in ospedale e successivamente trasferito al centro grandi ustionati del Civico di Palermo a causa delle gravissime ferite.

In ospedale il piccolo è rimasto diverse settimane tra dolori strazianti ma con la voglia di combattere che non lo ha mai lasciato. Le sue condizioni erano state giudicate fin da subito molto serie dai medici visto che aveva ustioni sul 70% del corpo e i dottori non hanno mai sciolto la prognosi ma lui combatteva. Nelle scorse ore la situazione si è aggravata improvvisamente e, nonostante ogni sforzo per rianimarlo, nel pomeriggio di mercoledì il piccolo è morto.