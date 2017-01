In piena allerta terrorismo, con le forze di polizia allertate in tutta Europa, un uomo ha potuto estrarre una pistola ed esplodere dei colpi in aria per festeggiare il nuovo anno: è accaduto due giorni fa a Palermo, nella centralissima piazza Ruggero Settimo, a pochi metri dal palco dove stavano suonando Morgan e Luca Carboni. In un video, realizzato dall'operatore della Tgr Sicilia della Rai, si può vedere un uomo in giacca e papillon impugnare l'arma da fuoco e sparare in aria più volte. Raffiche intervallate dall'accensione di botti, quindi l'uomo ripone l'arma nella cintura sotto la giacca e sembra rispondere a un messaggio al cellulare, tra l'indifferenza delle altre persone. Poi riprende la pistola e spara un'altra volta in aria. Alla fine si allontana imboccando una via alle spalle del palco. Le immagini sono state adesso acquisite dalla Polizia, che ha avviato le indagini del caso. "Abbiamo sequestrato il video – spiegano dalla Questura – per risalire all'identità dell'uomo". Non è chiaro se si tratti di un'arma vera e propria oppure di una scacciacani.

La settimana scorsa, in seguito all'attentato di Berlino, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, recependo le direttive del Viminale, aveva imposto rigorose misure di sicurezza in occasione della festa di Capodanno in programma nel capoluogo siciliano. Un imponente dispiegamento di agenti di polizia era stato predisposto proprio allo scopo di garantire i più elevati livelli di sicurezza, transennando fin dalle 18 le aree adiacenti il teatro Politeama e la Stazione centrale, dotando gli agenti di metal detector per presidiare i varchi, e disponendo addirittura l'impiego di squadre di tiratori scelti e uomini dei reparti specializzati di pronto intervento appartenenti alla Polizia di Stato (Uopi) e all'Arma dei Carabinieri (Api). Ciò nonostante evidentemente un uomo ha potuto fare il suo ingresso con una pistola in piazza e festeggiare esplodendo dei colpi in aria.