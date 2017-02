Paura nel pomeriggio nel popoloso quartiere di Ballarò, a Palermo. Due persone sono rimaste ferite in una sparatoria. Si tratta di un uomo e una donna, G. L. di quaranta anni, e la moglie D. A., di trentaquattro anni, che sono stati colpiti alle gambe e alla spalla. Lo scontro a fuoco è avvenuto nell’appartamento della coppia di via Tommaso De Vigilia. Secondo quanto ricostruito, un uomo armato di pistola è entrato nella casa in cui si trovava la coppia e ha iniziato a sparare contro le due vittime. Poi, secondo quanto confermato da alcuni testimoni, l’aggressore sarebbe scappato a piedi facendo perdere le proprie tracce tra i vicoli del quartiere.

Marito e moglie trasportati in ospedale: le loro condizioni non sarebbero gravi – Sul posto nel quartiere palermitano sono intervenute decine di volanti e anche i sanitari del 118 che hanno portato i due feriti in ospedale. L’uomo è stato trasportato al civico con una ferita alla gamba destra mentre la moglie, che è raggiunta da un proiettile alla spalla, è ricoverata al Policlinico. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

Polizia a caccia dell’aggressore – Sulla vicenda indaga la Polizia. Nell'abitazione della coppia teatro della sparatoria sono al lavoro gli uomini della Scientifica per i rilievi – a terra sono stati trovati bossoli riconducibili a una pistola calibro 7.65 – mentre prosegue la caccia all’aggressore. Un aggressore che, secondo le prime informazioni, potrebbe essere un cittadino tunisino. Secondo gli investigatori, l'agguato ai danni dei due coniugi sarebbe da ricondurre a un movente privato, probabilmente una lite avvenuta in mattinata con il tunisino. Per il momento comunque i due feriti non avrebbero fornito elementi utili a risalire all’autore dell’aggressione. La squadra mobile ha ascoltato i vicini di casa della coppia, che al momento degli spari hanno lanciato l'allarme alla polizia.