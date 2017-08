Un tragico incidente avvenuto nella notte lungo l'autostrada A29 tra Palermo e Mazara del Vallo ha spezzato le vite di una famiglia composta da tre persone, padre, madre e figlia. Il drammatico bilancio ammonta a tre morti, due feriti grave e un passeggero uscito miracolosamente pressoché illeso dal terribile schianto. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe avvenuto verso l'una e dieci di notte del 14 agosto nei pressi di Fulgatore. In fase di sorpasso, una Lancia Lybra ha tamponato una Mercedes Classe A mentre percorreva il viadotto "Zena Binuara". Il tamponamento ha portato la Mercedes a sfondare il guardrail e a volare giù dal viadotto, nel burrone sottostante.

La moglie e la figlia sono morte sul colpo, mentre l'uomo alla guida dell'auto è deceduto poco dopo, nonostante gli svariati tentativi di rianimazione tentanti sul luogo dell'incidente dai soccorsi. Gli altri due figli della coppia risultano essere gravemente feriti ma non in pericolo di vita e al momento sono ricoverati presso l'ospedale di Palermo. La persona alla guida della Lancia Lybra non ha invece riportato gravi conseguenze fisiche, uscendo pressoché illeso dallo schianto. I tre morti e i due feriti gravi appartengono tutti allo stesso nucleo familiare originario di Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo. La Lancia Lybra era invece condotta da un uomo di Castellammare del Golfo, che è rimasto leggermente ferito. Le vittime si chiamavano Roberto Orestano, 49 anni, Rosa Parrinello, di 47 anni e moglie del guidatore, e Miriam Chiara Orestano, di 18 anni e figlia della coppia. I due figli feriti hanno invece 22 e 15 anni.