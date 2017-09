Travolti da un’automobile nel cuore della notte. La tragedia è avvenuta in corso di Mille a Partinico, in Provincia di Palermo, dove il conducente di una Fiat Panda ha falciato e ucciso il 25enne Nicola Sciacchitano ferendo gravemente la fidanzata di 27 anni, M.A.L., ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Civico di Palermo ma non in pericolo di vita. Spetterà ora ai carabinieri ricostruire la dinamica dell'incidente.

Stando a una prima e ancora sommaria ricostruzione il 22enne di Partinico U.D. li ha investiti mentre era al volante della sua Panda, finita poi contro un palo dell’illuminazione. Resta chiarire se i due giovani fidanzati si trovassero sul ciglio della strada o stessero attraversando. Alcuni testimoni hanno subito allertato carabinieri e 118, facendo arrivare sul posto due gazzelle e due ambulanze.

Una volta giunti in ospedale, però, il cuore di Nicola Sciacchitano ha cessato di battere. Per effettuare tutti gli accertamenti del caso i militari hanno messo sotto sequestro l’utilitaria guidata dal ventiduenne, giovane indoratore impiegato nella ditta di famiglia, sottoposto dopo l’incidente ad alcol e drug test.