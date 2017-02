Paura alle prime luci di domenica mattina nel porto di Palermo, dove un incendio è scoppiato improvvisamente nella sala macchine di un traghetto Snav Toscana ormeggiato nelle acque della città siciliana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, supportati dagli uomini della Capitaneria di Porto, dei Carabinieri e della Polizia. A bordo al momento dell'incidente vi erano 113 passeggeri, che sono stati fatti radunare nei ponti di riunione come prevede in questo caso il protocollo di emergenza, e 75 uomini d'equipaggio, per un totale di 188 persone. Il comandante della nave ha comunicato alla Capitaneria di porto che non vi sono feriti e che la situazione è "sotto controllo".

Il traghetto era in arrivo da Napoli nel capoluogo siciliano. Secondo alcune fonti, l'incendio sarebbe divampato quando il traghetto era ancora ad un miglio dal porto. Tanta paura, dunque, ma nessun ferito. Ancora da chiarire le cause che hanno scatenato il rogo.