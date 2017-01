Sono cose che capitano durante uno zoo safari, non certo nel traffico cittadino mentre ci si reca a lavoro: a Monreale, a Palermo, gli automobilisti hanno avvistato una tigre del Bengala, talvolta avvicinandosi con la propria vettura oltre ogni prudenza. Gli utenti della strada hanno notato la presenza del felino nel parcheggio tra via Candido e via Veneto. Dopo la paura è intervenuta la curiosità che ha portato tante persone ad assistere ad uno "spettacolo" inedito. Per diverse ore il traffico si è bloccato in tutta la zona, fino a quando la situazione non è tornata alla normalità.

Il magnifico felino con il manto bianco era scappato in mattinata dal Circo Svezia e ha trovato poi riparo all'interno della recinzione che delimita la fabbrica di ceramiche Ferri. Immediato l'intervento dei carabinieri, che si sono avvalsi dell'aiuto del domatore del circo. Questi, coadiuvati dai tecnici della struttura, sono riusciti a far muovere la tigre verso una gabbia collocata sulla strada. Nonostante la presenza dei tiratori scelti della Forestale, in forza ai Carabinieri, non è stata usata dunque alcuna violenza. La stessa sedazione, che avrebbe potuto mettere in pericolo la tigre, si è rivelata non necessaria grazie alla collaborazione della fiera che placidamente è entrata nella gabbia.