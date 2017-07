Gravissimo episodio nelle scorse ore a Palermo. Un gruppo di persone al momento ignote si sono scagliate contro la statua dedicata a Giovanni Falcone, il giudice antimafia ucciso nel 1992 nell'attentato di Capaci, danneggiandola pesantemente, prima di scappare. La scultura si trova davanti alla scuola intitolata proprio a due giudici del primo pool antimafia di Palermo, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, entrambi uccisi nelle stragi mafiose degli anni '90.

Alla statua in particolare è stata staccata la testa e un pezzo del busto e poi i due pezzi sono stati usati come una specie di ariete per danneggiare il muro dell'istituto scolastico. L'episodio ha scatenato l'immediata reazione del mondo politico e delle amministrazioni locali che hanno il gesto. Sul caso però è intervenuta anche la magistratura apprendo un indagine conoscitiva per identificare i responsabili dell'episodio e accertare le reali motivazioni che hanno spinto gli autori a compiere il gesto. Purtroppo non è la prima volta che monumenti dedicati ai due giudici antimafia vengono presi di mira nel capoluogo siciliano. Negli anni scorsi diversi episodi sono stati scoperti dalla polizia o denunciati dai cittadini