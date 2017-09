Maurizio Colca, un cacciatore di 5m1 anni di Bisacquino – in provincia di Palermo – è morto nel corso di una battuta di caccia nel palermitano. Un amico che si trovava con lui, con il quale usciva da anni, ha premuto il grilletto e lo ha colpito. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

I sanitari del 118 – intervenuti dopo pochi minuti – hanno potuto solo constatare il decesso provocato dalla gravissima emorragia. Il dramma si è consumato nelle campagne di Contessa Entellina. L'amico della vittima, anche lui residente a Bisacquino, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo e al momento non ci sarebbero dubbi rispetto al fatto che si è trattato di un tragico incidente. I carabinieri della Compagnia di Corleone stanno conducendo le indagini coordinate dalla Procura di Termini Imerese. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si sarebbe trovata nella stessa traiettoria di una preda alla quale l'amico aveva sparato. La salma è stata portata all'istituto di Medicina Legale del Policlinico per estrarre l'ogiva rimasta nel corpo.