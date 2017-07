Una giornata di passione che una coppia palermitana sicuramente non dimenticherà a breve. Non tanto per il momento di intimità ed effusione, ma quanto piuttosto per la salatissima multa che gli agenti della polizia stradale di Alcamo ha comminato loro. Quando i poliziotti si sono accorti di quell’auto in sosta nei pressi dello svincolo per Partinico (Palermo), si sono avvicinati e hanno visto un uomo e una donna in atteggiamenti inequivocabili. La donna china sull’uomo gli stava praticando un rapporto orale. Questo nonostante in quel momento in zona passassero decine di automobilisti.

Una situazione di profondo imbarazzo per la coppia che di fronte alla richiesta di spiegazione degli agenti, ha ammesso di non sapere che non si potesse fare sesso in auto. Ma si sa che la legge non ammette ignoranza. Il reato di atti osceni in luogo pubblico, per quanto depenalizzato, prevede infatti un’ammenda di 10mila euro. E così i poliziotti, evidentemente ligi al dovere e poco inclini a comprendere le ‘ragioni dell’amore’, hanno applicato la sanzione. Per il proprietario dell’auto, al termine della visita della Polstrada è arrivata la maximulta.