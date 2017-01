Confusa tra i tantissimi passeggeri che ogni giorno transitano per l’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo, una donna di cinquantanove anni per lunghi nove mesi ha praticamente fatto diventare la sua casa lo scalo siciliano. Lì ha dormito e mangiato, dato che non aveva più la possibilità di vivere in una normale casa. A raccontare la storia di questa donna è il Giornale di Sicilia, secondo cui la signora si è “trasferita” in aeroporto lo scorso aprile e vi è rimasta fino a quando non è stata notata dai poliziotti e segnalata al Comune.

I suoi modi non lasciavano pensare fosse in difficoltà – Da quanto è emerso, la signora sarebbe stata costretta a vivere nello scalo di Punta Raisi dopo che si è separata dal marito e si è ritrovata con appena trecento euro di mantenimento al mese. Una somma che non le ha dato la possibilità di trovare una casa. Solo quanto riusciva a mettere da parte un po’ di soldi se ne andava in un B&B per fare una doccia e dormire per qualche ora su un normale letto. “Non ha mai creato problemi – ha detto Antonio Coccia, dei servizi sociali del Comune, parlando della cinquantanovenne -, i suoi modi dignitosi non lasciavano sospettare che fosse in difficoltà così serie”. Dopo la segnalazione ai servizi sociali del Comune di Cinisi la donna è stata ospitata dalla cooperativa LiberaMente che gestisce un bene confiscato alla mafia proprio nei pressi dell’aeroporto palermitano.