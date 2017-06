Dramma a Termini Imerese, in provincia di Palermo. Un giovane di 17 anni, Ivan Lenardon, è morto nel tardo pomeriggio di ieri, schiacciato da un trattore. L'incidente è accaduto in un terreno privato, di proprietà della famiglia della vittima, in viale Marilù.

Non è ancora chiara la dinamica dei fatti. I carabinieri della stazione locale stanno indagando per ricostruire esattamente quanto accaduto. Sembra che il ragazzo fosse insieme al nonno 67enne quando il mezzo si è ribaltato. Non si è neanche capito bene chi fosse alla guida. Forse a causa del terreno disconnesso, l’anziano ha perso il controllo e il trattore si è così ribaltato, travolgendo il nipote. Ma non è stato escluso con certezza che al volante ci fosse proprio il diciassettenne. Per estrarlo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I sanitari del 118, immediatamente intervenuti, non hanno potuto fare altro che constatare la morte del ragazzo. La salma è stata trasportata alla camera mortuaria dell'ospedale di Termini Imerese. Illeso il nonno. Sulla dinamica, comunque, le indagini dei carabinieri sono ancora in corso.

Le tragedie sui trattori sembrano non avere fine: quasi un morto ogni due giorni per incidenti che coinvolgono mezzi agricoli. Un fenomeno, rileva l"Osservatorio Asaps sulle Morti Verdi', che "mantiene connotati assordanti e drammatici". Nel 2016 l’Osservatorio ha contato 400 incidenti con 166 morti e 278 feriti (appena 3 in meno e 1% rispetto ai 281 dell’anno prima).