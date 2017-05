Mille chili di cassate di ricotta e altri prodotti, tra cui secchielli di semilavorati artigianali per preparare torte e dolci, e succo di gelsomino. È questo quello che i carabinieri del Nas di Palermo hanno sequestrato in una delle storiche pasticcerie della città siciliana, Oscar, di via Mariano Migliaccio. Stando a quanto riportato dalle forze dell'ordine, gli alimenti sarebbero stati trovati in cattive condizioni di conservazione e congelati abusivamente, per questo è immediatamente scattato anche il sequestro della cella frigo. La proprietaria, una donna di 74 anni, è stata denunciata, ma l'operazione dei militari non si ferma qui, dal momento che hanno annunciato altri blitz in bar e laboratori della regione.

I responsabili della pasticceria Oscar, attraverso i propri canali social, fanno però sapere che "la merce oggetto di verifica non è mai stata destinata alla vendita ed è stata rinvenuta in un deposito non in uso all'attività. Precisiamo che l'unica produzione avviene solamente nel laboratorio all'interno della storica sede unica. Pertanto, vogliamo rassicurare tutta la nostra clientela sulla qualità della merce e sulla serietà aziendale" E ancora: "Con riserva di ogni tutela sembrerebbe evidente l'intenzione da parte di qualcuno di dare informazioni allarmistiche con intento diffamatorio". Rabbia anche tra i clienti del bar, che sempre su Facebook e Twitter hanno espresso il loro disappunto per la decisione dei carabinieri di sequestrare questi prodotti, difendendo l'attività. "La pasticceria Oscar è un esempio di lealtà verso i suoi clienti", scrive un utente; "ci abbiamo comprato e mangiato sempre da sempre e da generazioni e nessuno è mai stato male o ha avuto qualcosa da ridire", sottolinea un altro.