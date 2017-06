Un anno e quattro mesi di carcere per aver rubato un pezzo di parmigiano. Fa discutere la condanna (con tanto di riduzione di un terzo della pena, perché arrivata col rito abbreviato) inflitta a Filippo Maurizio Polizzotto, 45 anni, con precedenti penali, accusato di avere rubato un pezzo di formaggio il 18 luglio dell’anno scorso in un Eurospin di Mondello, località balneare di Palermo. Secondo il Gup Nicola Aiello come riporta il Giornale di Sicilia,“Polizzotto quel pezzo di formaggio l’avrebbe rubato, prelevandolo da uno scaffale e nascondendolo poi sotto la maglia. Passando dalla cassa, ma senza pagare. Non solo. Quando una commessa gli avrebbe chiesto di mostrarle cosa nascondesse, Polizzotto avrebbe reagito in maniera violenta, sferrando una gomitata alla donna”.

Per l’imputato il sostituto procuratore Luca Battinieri, aveva chiesto una condanna a due anni e due mesi di reclusione. Il giudice ha concesso qualche attenuante a Polizzotto, ma non la sospensione condizionale della pena, che dovrà quindi scontare. L’uomo aveva provato a difendersi, affermando di non aver rubato nulla. Secondo la sua versione, infatti, avrebbe preso il pezzo di Parmigiano dallo scaffale del supermercato, ma poi sarebbe stato costretto ad uscire per chiarire una questione importante con la sua convivente. “Alla cassa, per pagare – così ha raccontato l’ imputato – avevo lasciato mio figlio”. Il giudice non gli ha creduto, anche alla luce della reazione violenta nei confronti della commessa. Inoltre, stando alle versione degli inquirenti, Polizzotto, una volta scoperto, non avrebbe voluto né pagare né restituire la merce.