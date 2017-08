L’hanno arrestato con l’accusa di avere rubato a due turiste i portafogli sull’autobus della linea 101 dell’Amat a Palermo. Su Facebook dopo qualche ore che era uscita la notizia, S.R., 23 anni, ha preso in giro polizia e magistratura, minacciando di continuare. "Mi dispiace per voi, ma alla vostra facciazza e la vostra invidia non mi arrestano mai, come vedete sono fuori comunque – scrive S. R. – se avete qualcosa da dirmi sapete dove mi trovate venite di presenza e me la dite. Non parlate dietro lo schermo o su Facebook. Venite ad affrontarmi che è meglio… io sono sempre alla stazione dove c'è il vecchio giornalaio. Vi aspetto e me la venite a s…". Come era facile ipotizzare, il post ha generato indignazione da parte di molti utenti su Facebook. Ma non pochi sostengono il 23enne: ci sono infatti diversi like e cuoricini al suo post. S.R. ha caricato anche una foto scattata proprio mentre si trovava a bordo della vettura.

La polizia ha aperto un’indagine sulla vicenda. Il 23enne, in compagnia di un altro ragazzo più giovane, A. S. B., 19 anni, entrambi pregiudicati palermitani, aveva messo a segno il colpo lunedì 28: con una mano ingessata aveva aiutato una delle due turiste, adocchiata al capolinea dell'autobus in piazza Giulio Cesare, a salire sul mezzo per poi obliterarle il biglietto, mentre l’altro le è stato attaccando tutto il tempo, urtandola più volte a ogni frenata del mezzo. Così è riuscito a portare via dalla borsa il portafoglio. I due sono poi scesi dall'autobus. Quando la donna si è accorta del furto , ha chiamato la polizia. Poco dopo, i due giovani avrebbero tentato lo stesso stratagemma su un altro mezzo. I due però sono stati bloccati dagli agenti della Squadra Mobile. Quando le vittime hanno riconosciuto i ladri, è scattato l’arresto. Solo un portafoglio è stato però recuperato.