Dopo il deplorevole raid vandalico che ha colpito una statua del giudice Giovani Falcone davanti a una scuola del quartiere Zen, Palermo ha deciso di rispondere con un omaggio ancora più grande al magistrato ucciso dalla mafia e al collega Paolo Borsellino. Gli street artist nisseni Rosk e Loste con spray, vernice e una grossa gru, infatti, hanno dato vita ad un enorme murales sulla facciata dell’Istituto Nautico che si affaccia sul mare del capoluogo siciliano, raffigurando i due giudici nella famosa foto che li vede sorridenti insieme.

L'iniziativa, sebbene casuale nella tempistica, ha ora assunto un significato simbolico ancora più forte proprio dopo la devastazione della statua di Falcone, usata per sfondare la vetrata della porta d’ingresso della scuola, e l'incendio di uno striscione dedicato ai magistrati in un altro istituto. "Ci siamo lamentati in passato per i cartelloni pubblicitari che campeggiavano sulle mura della scuola, da qui la decisione: ora ci fa un immenso piacere portare in alto un simbolo cosi forte e in un punto di grande visibilità della città, di fronte alla Cala, è una causalità felice che questa manifestazione si compia all’indomani di due raid vandalici contro i giudici Falcone e Borsellino in due scuole: una risposta accolta con grande entusiasmo da tutti" ha dichiarato la vicepreside dell’istituto, Antonella Giordano.

"Da quando abbiamo iniziato i lavori molte persone si sono fermate e congratulate. Noi siamo siciliani ed è davvero un onore rappresentare un’opera così importante, a maggior ragione adesso, dopo gli spiacevoli atti vandalici contro la statua di Falcone" hanno spiegato i due autori dell'opera che sarà inaugurata ufficialmente il 19 luglio, in occasione dell’anniversario dei 25 anni della strage di via D’Amelio.