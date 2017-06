La Polizia di Stato, due mesi dopo un folle episodio registrato in strada a Bagheria (Palermo), ha identificato e arrestato un uomo di quarantasette anni incensurato con l’accusa di lesioni personali gravissime. L'ordinanza è stata emessa dal Tribunale di Termini Imerese. Il 6 aprile scorso l’arrestato – G. G. le sue iniziali – avrebbe aggredito un passante staccandogli una porzione di orecchio a morsi. Immediatamente denunciato dalla vittima, l’uomo è stato solo adesso identificato e sottoposto agli arresti domiciliari. Da quanto ricostruito, la folle aggressione si consumò in strada, in via S. Isidoro. Il quarantasettenne stava portando a passeggio il suo cane, un esemplare di Labrador, e non esitò a sferrare un calcio a un randagio che si stava avvicinando a loro. Ad assistere alla scena due persone, una delle quali contestò il gesto violento al quarantasettenne rimproverandolo.

La vittima costretta a sottoporsi a molti interventi per salvare l'orecchio – A quel punto lui, da quanto ricostruito, lasciato il guinzaglio del Labrador avrebbe aggredito prima verbalmente e subito dopo fisicamente il passante che lo aveva rimproverato: con un morso l’uomo gli ha staccato una porzione di orecchio, provocandogli uno sfregio permanente. A quel punto, incurante della ferita provocata alla vittima, si allontanò per recuperare il suo cane lasciato libero durante l’aggressione. La vittima, sanguinante e immediatamente soccorsa, fu trasportata in un ospedale di Palermo e da allora è stata sottoposta a diversi interventi per la ricostruzione e il rimodellamento dell’orecchio.