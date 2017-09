Ennesimo, drammatico, incidente stradale sulle strade della Sicilia. Due giovani di 26 e 25 anni sono morti la notte scorsa sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo all'ingresso della galleria dopo Capaci, in direzione del capoluogo. Si chiamavano Emanuele Giordano e Roberta Pellegrino. Entrambi palermitani, i due ragazzi viaggiavano a bordo di una moto Yamaha R1. Lui era alla guida, lei la sua passeggera. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, il guidatore avrebbe perso il controllo della morto e si sarebbe schiantato. Si tratterebbe – secondo le prime indagini – di un incidente autonomo, nel quale non sembrano coinvolti altri mezzi. Tutto è avvenuto intorno alle 4 della notte e i due ragazzi sono morti sul colpo.

Autostrada chiusa per ore dopo l'incidente mortale – Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, il medico legale, gli agenti della Polstrada per eseguire i rilievi e gli operai dell’Anas. Per ore dopo l’incidente stradale l’autostrada è rimasta chiusa. Il traffico sulla A29 ha subito forti rallentamenti in direzione di Palermo e auto e mezzi pesanti sono stati dirottati sulla strada statale 113, al bivio per Capaci. Le salme delle due vittime sono state portate all'obitorio del Policlinico, a disposizione dell'autorità giudiziaria che sta svolgendo le indagini.

Il ricordo di Emanuele: "Era una persona speciale" – “Aveva un modo di fare speciale – così un amico ha parlato di Emanuele ai quotidiani locali –. Al lavoro era perfetto. Nonostante la giovane età non perdeva mai la calma e sapeva gestire le situazioni sempre con freddezza. Era una persona speciale”. Il 26enne per anni aveva lavorato in Germania e, rientrato in Sicilia, aveva iniziato il lavoro di buttafuori. Soltanto cinque mesi fa il giovane aveva detto addio a un caro amico, appassionato come lui di motociclette e morto in un incidente stradale.