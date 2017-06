Dario Farrauto, un ragazzo di 30 anni, è morto a causa di un incidente stradale avvenuto nel centro di Palermo. Stando ai primi rilievi effettuati dagli agenti della polizia municipale, il giovane era insieme con un amico in sella a una Vespa che si è scontrata con una volante della polizia di Stato. Farrauto è deceduto sul colpo, mentre il suo amico, 29 anni, è rimasto gravemente ferito ed è ora in coma all'ospedale civico.

Farrauto era una persona molto nota in città perché gestiva il Modcafé, uno dei bar più frequentati della movida palermitana, in via Bara all'Olivella. Dopo l'incidente i rilievi sono stati effettuati dai vigili urbani della sezione Infortunistica che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità. Dopo l'incidente, la via Dante è rimasta chiusa per ore. Stando a quanto hanno riferito alcuni testimoni l’Alfa 159 della polizia proveniva da via Dante, lo scooter invece da via Sammartino. Il violento impatto è avvenuto in corrispondenza dell'incrocio ed è da chiarire se il semaforo, a quell'ora (cioè le 2 di notte), fosse in funzione. In tal caso, uno dei due mezzi sarebbe passato col rosso.

"E' una tragedia – dice in lacrime Salvo Cristofalo, socio di Farrauto – non doveva finire così. Ho saputo che stavano andando verso casa, c'è chi dice che la volante della polizia è passata col rosso senza fermarsi all'incrocio. Ma non voglio crederci". L'ipotesi al momento non trova alcun riscontro ufficiale.