Un ragazzo di sedici anni, Fabrizio Ruffino, ha perso la vita in un terribile incidente stradale che si è consumato giovedì mattina a Mondello, nel Palermitano. Il giovane, studente del terzo anno del liceo Cannizzaro, è finito con la sua moto contro una pensilina dell’Amat riportando gravissime ferite. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e i soccorritori del 118 ma è stata inutile la corsa al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, dove alcune ore dopo lo schianto il giovane ha smesso di respirare. Le sue condizioni sono apparse subito disperate ai medici che, nonostante un delicato intervento, non hanno potuto salvarlo. Secondo quanto ricostruito, il drammatico incidente stradale è avvenuto intorno alle 7,40 di giovedì mattina in via Margherita di Savoia a pochi metri dalla piazza di Valdesi a Mondello: Fabrizio era a bordo della sua moto, una Yamaha R125 che gli aveva regalato suo padre solo qualche settimana fa, che gli è finita addosso dopo che il giovane ha perso il controllo del mezzo. L’impatto è stato terribile.

I messaggi degli amici su Facebook – Sono ore di dolore a Mondello, dove il sedicenne scomparso viene ricordato come ragazzo brillante, con un futuro che si prospettava entusiasmante. “Un ragazzo sportivo, amatissimo da tutti, siamo davvero sconvolti – ha commentato la preside Anna Maria Catalano al giornale “La Sicilia” -. Mercoledì aveva partecipato ad una gara, con la nostra squadra di nuoto, ed era arrivato secondo. Ci aveva reso orgogliosi”. Dopo la drammatica notizia dell’incidente di Fabrizio è iniziato il via vai di tantissimi suoi amici in ospedale. Tanti anche quelli che hanno lasciato dei messaggi sul profilo Facebook del giovane: “Ora sei un angelo”, ha scritto qualcuno. “Non si può morire a questa età”, ha commentato qualcun altro.