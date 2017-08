I familiari di una donna deceduta in ospedale non sono riusciti ad accettare il fatto che i medici non sono stati in grado di salvare la loro parente. Così prima hanno inveito contro i medici, poi hanno danneggiato un intero reparto. I fatti sono avvenuti ieri all’ospedale "Cervello" di Palermo. La paziente, 58 anni, cardiopatica, durante il trattamento sarebbe stata colta da malore; trasferita in cardiologia è deceduta. Alla notizia i parenti hanno cominciato a dare in escandescenze. Sono dovute intervenire tre pattuglie della polizia per riportare la calma.

La donna, già sottoposta ad un intervento al cuore l'anno scorso, era stata ricoverata il 25 agosto. "Durante la dialisi – spiegano dal Cervello – sono sorte complicazioni cardiache che hanno richiesto il trasferimento a Cardiologia, all'unità terapia intensiva coronarica, giorno 29. E' stata assistita immediatamente, le è stato subito impiantato un pacemaker temporaneo e ha continuato a fare la dialisi nel reparto". "E' stata monitorata costantemente – precisano dall'ospedale – con la massima attenzione e professionalità da parte dei medici del reparto. Ieri la situazione è peggiorata. Tre medici cardiologi l'hanno assistita e per più di un'ora hanno effettuato un intervento di rianimazione, terminato il quale non si è potuto fare altro che constatarne il decesso”.

“Tutta l'assistenza alla signora, lo ribadiamo, è stata eseguita nel più pieno e scrupoloso rispetto delle procedure e con estrema professionalità da parte dei medici del reparto". Di tutt’altro avviso i parenti della donna che hanno presentato denuncia alla polizia e che sono stati a loro volta denunciati per i danni provocati nel reparto.