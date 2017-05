Tragedia ieri sera in un appartamento di via Rocky Marciano nel quartiere Zen di Palermo. Erano circa le 20,30, ora di cena. Il piccolo, N.M, era a tavola con i genitori, i suoi sei fratelli e la nonna, quando, nella confusione, sarebbe riuscito ad afferrare un’oliva da una ciotola e l’avrebbe ingoiata. Poi ha cominciato a tossire, ma né la madre né il padre sarebbero riusciti a fargli espellere l’oliva. Le si sarebbe infatti incastrata in gola, non permettendogli più di respirare. La madre e il padre l’hanno subito trasportarlo in ospedale, ma la corsa disperata verso Villa Sofia – dove peraltro nei giorni scorsi si è consumata la tragedia del 38enne Filippo Chiarello – non è bastata per salvare la vita al bambino. Quando è arrivato al pronto soccorso, le sue condizioni già gravi sono precipitate. Ai medici non è rimasto che accertarne il decesso. La salma, su disposizione del pm di turno che non ha disposto l'autopsia, sarà riconsegnata alla famiglia.