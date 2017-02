Terribile episodio nella giornata di martedì in una abitazione famigliare di Carini, nella città metropolitana di Palermo. Una bimba di appena 6 mesi infatti è stata improvvisamente aggredita dal cane di famiglia che si è scagliato contro di lei, all'apparenza senza motivo, mordendola al volto prima che la madre della piccola potesse intervenire e metterla in salvo. La bambina ha riportato diverse e gravissime ferite al viso, in particolare tra la guancia e l’occhio, ma fortunatamente non è in pericolo di vita anche se è sfigurata.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti in base al racconto dei genitori, la bimba si trovava in braccio alla madre sul divano di casa quando all'improvviso l'animale, un esemplare adulto di Jack Russell, con uno scatto repentino l'ha azzannata al volto. Dopo averla sottratta all'animale, sono stati gli stessi genitori a trasportare la figlia con la propria auto sino all'ambulatorio della guardia medica di Carini dove è intervenuta un'ambulanza del 118 per trasportarla all'ospedale Civico di Palermo in codice rosso. Nell'ospedale del capoluogo siciliano, dopo le prime cure al pronto soccorso, la piccola è stata ricoverata nel reparto di Chirurgia plastica dove i medici l'hanno già sottoposta a un delicato intervento chirurgico al viso per ricostruire alcuni tessuti della guancia. Sul caso indagano i carabinieri di Carini.