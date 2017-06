Ha messo il piede nell'attrezzo dove la mamma stava facendo spinning in casa e le sono saltate tre dita del piede. Brutto incidente tra le mura domestiche per una bambina di diciotto mesi di Palermo, operata in urgenza presso l'Unità operativa di chirurgia plastica dell'ospedale Villa Sofia. Da quanto ricostruito la piccola, mentre la mamma si dedicava alla sua attività fisica, si è avvicinata incautamente alla bici per fare spinning e ha appunto messo il piede dove non doveva. Così l'ingranaggio le ha tranciato tre dita del piede. Immediatamente portata al pronto soccorso dell'Ospedale dei bambini, la piccola è stata poi trasferita al Trauma center di Villa Sofia, dove è stata accolta dai medici del reparto di Chirurgia maxillo facciale e plastica ricostruttiva. Il chirurgo che l’ha operata fortunatamente ha potuto riattaccare alla bambina le tre dita che aveva perso a causa del brutto incidente.

La bambina è ora ricoverata in ospedale e viene monitorata costantemente – “Un intervento complesso – ha commentato Dario Sajeva, coordinatore dell'Unità operativa – perché il trauma da schiacciamento e strappamento è stato violento, con un livello di disarticolazione quasi completo in una estremità podalica di una bambina di 18 mesi. In questi casi la vitalità dei segmenti reimpiantati è soggetta a variabili complesse che possono mortificare le possibilità di successo terapeutico indipendentemente dalla bontà dell'atto chirurgico”. La bambina attualmente è ricoverata nel reparto e viene monitorata costantemente. “Il percorso dell'emergenza della nostra Azienda – han inoltre detto il direttore sanitario Pietro Greco – si è attivato immediatamente, subito dopo che ci hanno segnalato l'arrivo della bambina. Vedremo nelle prossime ore le condizioni di vitalità dei segmenti reimpiantati”.