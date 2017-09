Si presenta più o meno sempre alla stessa ora, intorno elle 7 del mattino, ma in posti diversi e, sempre con lo stesso modo di fare, intima all'impiegato di turno di consegnare tutti i soldi in casa, minacciandolo con una pistola prima di dileguarsi col bottino. È quanto sta accadendo da diversi giorni in differenti alberghi del Palermitano che ora sono in allarme. Il rapinatore sarebbe infatti sempre lo stesso che, con casco integrale a coprire completamente il volto e arma in pugno, ha già svaligiato ben 13 hotel della zona in appena 15 giorni.

"Certo che 13 rapine in poco più di due settimane in alberghi diversi sono un record", ha ammesso il presidente di Federalberghi Palermo, Nicola Farruggio, spiegando: "A colpire è sempre la stessa persona con la stessa metodologia e più o meno alla stessa ora, alle sette di mattina si presenta armato e indossando il casco. Sembra qualcuno che conosca bene i meccanismi degli alberghi"

"Stiamo collaborando con la polizia, abbiamo avuto anche degli incontri per cercare di fare rete e segnalare qualunque cosa di anomalo notiamo nei pressi delle strutture alberghiere. Spero che il cerchio su questa persona si chiuda presto per riportare il settore nella consueta serenità", ha aggiunto Farruggio. In realtà al momento sembra che le indagini sul caso siano ancora lontane dalla conclusione e nemmeno le immagini delle telecamere di sorveglianza degli alberghi consegnate alla polizia sono risultati utili per identificare il malvivente.