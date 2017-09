Ad inizio anno scolastico ogni istituto di qualsiasi grado fa sempre i conti con mancanze e ritardi di vario genere, ma in tempo di tagli costanti e risorse scarse c'è chi ormai è costretto addirittura a fare i conti con l'assenza di banchi e sedie sufficienti per accogliere gli alunni. È quanto capitato in una scuola superiore di Palermo, il iceo scientifico Cannizzaro di via Arimondi che, in attesa di nove forniture dalle autorità competenti, ha chiesto aiuto a chiunque può dare una mano attraverso i social. Ad annunciarlo, come rivela Repubblica, è stata la stessa preside dell'istituto, la professoressa Anna Maria Catalano.

“Mancano sedie e banchi. Qualcuno ne ha in più?", ha scritto infatti in un post su facebook la dirigente scolastica dopo essersi resa conto della situazione limite al primo giorno di scuola. I numeri non son pochi. “Ne mancano una cinquantina ma l’ex Provincia non ci può aiutare, deve fare ancora la gara. Ma noi di banchi e sedie abbiamo urgente bisogno. Al massimo entro lunedì devo trovarli” ha spiegato la docente ricordando che la settimana prossima tutte le classi dovranno essere a regime e quindi i ragazzi dovranno avere un posto a sedere in aula.

L'appello della dirigente è rivolto soprattutto a colleghi di altre scuole vicine ma se arriverà un aiuto esterno è ben lieta di accettarlo. “Ho chiesto ai miei colleghi delle scuole vicine ma ho scritto anche il post su Facebook, spero davvero che qualcosa arrivi” ha spiegato infatti Catalano. In realtà la mancanza di sedie e banchi sembra cronica nella provincia di Palermo e difficilmente altri istituti vicini potranno dare una mano in questo senso.