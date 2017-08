Drammatico incidente ieri ad Alia, nel Palermitano, dove un bambino di 11 anni è rimasto gravemente ustionato dopo aver versato alcol sulla brace del barbecue. Il giovanissimo è stato ricoverato all’ospedale Civico dopo essere arrivato nel reparto Grandi con ustioni sul 70% del suo corpo: le sue condizioni sono gravi e la prognosi è riservata. Secondo una prima ricostruzione, l’undicenne si trovava in casa con il resto della famiglia, impegnata in una grigliata. In un momento di distrazione degli adulti avrebbe preso una bottiglia di liquido infiammabile per poi dirigere il getto del liquido sulla carbonella appena accesa. In pochi attimi, a causa del ritorno di fiamma, è stato travolto dal fuoco.

I familiari hanno immediatamente provato a spegnere le fiamme utilizzando coperte ed acque e, contemporaneamente, è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza. Il ragazzino, dopo essere stato portato alla guardia medica di Lercara Friddi, è arrivato al Civico con un elicottero del 118 e adesso lotta contro la morte nel reparto diretto dal professore Luigi Solazzo. "Ogni anno – spiegano a PalermoToday dall’ospedale – l’alcol miete numerose vittime e nonostante le campagne di prevenzione non si riesce a dissuadere la gente sull’uso di questo liquido mortale, mettendo a dura prova il lavoro dei medici del reparto di Chirurgia Plastica e Terapia delle Ustioni".