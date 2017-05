Un patto tra pubblico e privato per il restauro del soffitto e del fregio a fresco della Sala delle Fatiche di Ercole a Palazzo Venezia di Roma. Lo splendido intervento, svelato ieri al pubblico e alla stampa, è durato 6 mesi ed arriva a ridare splendore alla Sala dopo quasi mezzo secolo. L'azione di restauro è stata curata per la parte scientifica da Sonia Martone, direttore di Palazzo Venezia, e Paolo Castellani, direttore del cantiere, mentre per quell'operativa da un consorzio specializzato dal nome "L'officina".

La Sala delle Fatiche di Ercole si trova al piano nobile di Palazzo Venezia, nell’appartamento del Cardinale veneziano Pietro Barbo, divenuto papa Paolo II nella seconda metà del XV secolo. La sala era destinata alla custodia dei paramenti sacri del pontefice, da qui l'altro nome ufficioso della Sala dei Paramenti.

Il fregio a fresco che ne decora la parte alta raffigura le famose otto fatiche dell'eroe: Ercole e il leone Nemeo, Ercole e Anteo, Ercole e i buoi di Gerione, Ercole e Gerione, Ercole e il drago Ladone, Ercole e la cerva di Cerinea, Ercole e gli uccelli di Stinfalo e, infine, Ercole e il centauro Nesso.

In passato le decorazioni erano state oggetto di restauro, fra l’altro nella seconda metà del XIX secolo, nel 1928 e nel 1970. Il nuovo intervento ha rimosso il deposito di sporco, le vernici ingiallite e le ridipinture dei fondi azzurri delle scene raffigurate nella finta loggia.

I lavori sono stati finanziati dalla Fondazione Silvano Toti attraverso una donazione, ma soprattutto hanno consentito il recupero dell’equilibrio cromatico d’insieme originario, gravemente compromesso in passato. La Sala delle Fatiche di Ercole restaurata sarà riaperta al pubblico gratuitamente sabato 27 maggio. Le visite, in programma dalle 10.00 alle 18.00 ogni 30 minuti, non necessitano di prenotazione.