Non c'è pace per i 21 quadri di Amedeo Modigliani sequestrati qualche giorno fa per dei presunti falsi che sarebbero stati esposti nella mostra incentrata sull'opera del pittore livornese. Palazzo Ducale, sede della mostra "incriminata", ha chiesto infatti alla procura di Genova di trasferire in un altro luogo dall'attuale deposito giudiziario le 21 opere. Ragione della insolita richiesta, ieri depositata in tribunale, è legata a problemi tecnici dovuti all'impianto di climatizzazione. Il che potrebbe gravemente danneggiare la corretta conservazione delle opere. Falsi o non falsi, infatti, bisogna che ne sia garantita la conservazione. Peraltro, sempre alla procura di Genova sono arrivate le prime richieste da parte dei legali di diversi proprietari delle opere, per chiederne la restituzione.

L'inchiesta vede indagate tre persone: il curatore della mostra Rudy Chiappini, il presidente di MondoMostre Skira e il collezionista e mercante d'arte Joseph Guttmann, proprietario di alcune delle opere ritenute false. L'indagine dei carabinieri del nucleo tutela del patrimonio artistico, coordinata dall'aggiunto Paolo D'Ovidio e Michele Stagno, è per i reati di truffa aggravata, false opere d'arte e riciclaggio.

L'indagine era partita dopo l'esposto di Carlo Pepi, collezionista d'arte toscano e esperto, nel quale indicava a suo dire i dipinti falsamente attribuiti a Modì. Precedentemente erano già affiorati alcuni dubbi, sulla possibilità che nell'esposizione presente a Genova ci siano state alcune opere esposte non di mano di Amedeo Modigliani. Il dubbio nasceva da una dichiarazione dello studioso d'arte Marc Restellini che aveva scritto

Questa mostra è dubbia e ho dovuto segnalare questa situazione alle autorità italiane non appena ho visto il contenuto. L'Istituto conosce queste opere, si tratta di falsi, disponiamo di tutta la documentazione e prove scientifiche per confermarlo. Si tratta di falsi noti per almeno un terzo dei dipinti esposti.