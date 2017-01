L’edificio Plasco, il più alto e iconico del centro della capitale iraniana, è crollato uccidendo almeno 30 vigili del fuoco. Altre decine di persone sono rimaste ferite. L'annuncio del tragico bilancio è stato fornito dalla rete pubblica Press Tv. Altre fonti hanno fornito bilanci diversi: l'agenzia statale Irna ha ad esempio parlato di 45 feriti tra i pompieri mentre altri ancora di una trentina di feriti tra i civili. Pochi minuti prima del crollo i media iraniani avevano parlato di 38 persone ferite, probabilmente nel corso dell’incendio divampato ai piani alti del palazzo. Il crollo dell’edificio è stato mostrato in diretta dalla televisione pubblica, che si era da poco collegata in diretta con un giornalista sul posto. Costruito 54 anni fa dal capo della comunità ebraica iraniana, il Plasco Building – considerato il più antico grattacielo di Teheran – era il centro della produzione di vestiti della capitale iraniana, mentre un tempo era stato la sede della più grande compagnia di produzione di plastica.

Escluso che si sia trattato di un atto di terrorismo – I vigili del fuoco hanno detto di aver messo in guardia più volte i proprietari del palazzo sull'insicurezza di esso e il fatto che ammassare vestiti anche per le scale e la conservazione fuori dagli standard di alcune materie prime, avrebbe potuto innescare un incendio. “Avevamo a più riprese messo in guardia i responsabili dell'immobile sulla sua fragilità”, è quanto ha dichiarato il portavoce dei pompieri, Jalal Maleki. Gli edifici vicini, tra i quali le ambasciate della Turchia e del Regno Unito, sono stati evacuati. Le autorità hanno escluso che si sia trattato di un atto di terrorismo.