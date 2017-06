in foto: Quello che resta dell'autobotte esplosa in Pakistan (Twitter).

Tragedia in Pakistan, dove si è scatenato un rogo infernale in seguito all'incendio di un'autobotte che trasportava carburante. Il bilancio provvisorio dell'incidente, avvenuto nella provincia di Punjab, è di almeno 141 morti e decine di persone gravemente ustionate, ma il numero è destinato a salire. La notizia è stata data dall'emittente Geo Tv e confermata dal governo pachistano. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il veicolo, alle prime luci di domenica mattina, stava percorrendo la strada statale all'altezza dell'area di Ahmedpur Sharqia, vicino a Bahawalpur, quando si è improvvisamente rovesciato, probabilmente perché procedeva ad una velocità troppo elevata, esplodendo e provocando un incendio che si è immediatamente propagato ai veicoli e alle persone che si trovavano nei paraggi.

Secondo il direttore generale del soccorso stradale pachistano, Rizwan Naseer, oltre alle 141 vittime già registrate nell'area di Ahmedpur Sharqia di Bahawalpur, almeno altre 60 persone sono state trasferite in ospedale in condizioni critiche per ustioni fino al 70% del corpo. Fonti amministrative hanno riferito che dopo l'incidente la gente si è avvicinata al veicolo per raccogliere il carburante che fuoriusciva. Ma all'improvviso è scoppiato un incendio, seguito da un'esplosione, che ha causato ulteriore morti. Tutti i nosocomi della provincia sono in stato di massima allerta, mentre l'esercito ha annunciato la mobilitazione di uomini e mezzi per facilitare i soccorsi.