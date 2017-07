in foto: Templi di Paestum

Teatro ai templi di Paestum, si alza il sipario sulla rassegna estiva dell’Accademia Magna Graecia. Otto appuntamenti in uno dei teatri di pietra per eccellenza, situato all'interno del Parco Archeologico di Paestum. Si inizia sabato 8 luglio, alle ore 21, con la messa in scena di “Yerma, donna sul filo”, rielaborazione del poema di Federico Garcia Lorca. Tutti gli spettacoli saranno accessibili con il biglietto d’ingresso al Parco.

Il secondo appuntamento sarà il 22 luglio alla Basilica con “Trilogia – Antigone, Elettra, Medea: l’ultimo dissenso della modernità”. Il testo, una rivisitazione dei tre personaggi curata dalla stessa Falanga, sarà replicato il 12 agosto.

Il Foro ospiterà l’ultimo lavoro della rassegna, lo spettacolo musicale “Sonorità Mediterranee”, sabato 26 agosto.

L’estate dell’Accademia prosegue, con biglietto d’ingresso, il 26 luglio con lo spettacolo “Medeae…da Euripide in poi” dedicato alla leggenda di una donna e al suo viaggio letterario nel corso dei secoli. Il testo sarà replicato il 30 agosto.

Il 9 e il 14 agosto andrà in scena il lavoro più suggestivo della rassegna, “Paestum Polis Aperta”, uno spettacolo unico itinerante che condurrà gli spettatori in una suggestiva passeggiata d’arte nella città antica di Posidonia.

Il tempio di Hera, denominato Basilica, è il più antico dei tre grandi edifici, appartiene alla prima generazione dei grandi templi in pietra, iniziato intorno al 560 a.C. Di questo periodo cruciale per la formazione dell’architettura greca, è l’unico tempio greco che si è conservato così bene. Mancano i frontoni e l’impianto non è ancora quello canonico; la sala interna è divisa da una fila di colonne centrali, come accade nelle antiche architetture in legno.