“Sì, so che non dovrei. Ma non si fanno male, è solo una pistola da stordimento”. Questa la giustificazione di Gale Epple, 22 anni, di Springfield, Missouri, di fronte agli inquirenti che lo hanno interrogato per cercare di dare un perché ai suoi discutibili ‘metodi di educazione’. Sarebbe stata la babysitter ad accorgersi di tutto. La donna avrebbe anche filmato l’uomo mentre mirava e utilizzava il taser nei confronti della moglie, Shelby Crabtree, 21 anni, e dei tre figli, tutti tra 1 e 3 anni. La ragazza aveva notato delle bruciature e dei lividi sui bambini mentre gli faceva il bagnetto senza riuscire a capire come i piccoli se li fossero procuratori. Poi, di fronte al gesto choc dell’uomo, ha capito cosa succedeva in quella casa. Immediatamente si è rivolta alle autorità.

Epple ha negato di aver mai picchiato fisicamente i suoi figli e la moglie. Quest’ultima ha ammesso di essere a conoscenza dei deprecabili sistemi di disciplina dell’uomo, ma ha spiegato di non averlo mai denunciato per un motivo ben preciso. “Se li avessi anche solo portati all'ospedale, me li avrebbero portati via”. Diversi file audio e video sono stati consegnati alla polizia. Quando i poliziotti e funzionari del dipartimento dei servizi sociali sono entrati nell’abitazione di Epple, hanno trovato i bambini sdraiati su materassi sporchi sul pavimento senza lenzuola o cuscini. Un documento descrive la proprietà come "sporca, con rifiuti che ricoprono gran parte del pavimento, scarafaggi visibili sui mobili e nei lavandini". Gli stessi funzionari hanno confermato le ustioni e i lividi sui corpi dei tre bimbi. Il 22enne dovrà rispondere di abuso di minori e abbandono, mentre la compagna è stata accusato di minacce nei confronti di minore.