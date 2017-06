Dramma famigliare nelle scorse ore nella città di Santa Rosa, nello stato della California, in Usa. Un padre ha ucciso in casa i due figlioletti di 6 anni e 18 mesi e poi si è tolto la vita per non riconsegnarli alla ex moglie da cui si era separato da poco tempo e con la quale aveva la custodia congiunta dei piccoli. I bambini, un maschio di nome Julian e una femmina più grande di nome Juliana, erano stati affidati al padre domenica scorsa come prevedeva l'accordo di separazione, ma al momento del ritorno a casa della madre, in serata, è scattato l'allarme.

I piccoli infatti non sono rientrati e di loro non si è saputo più nulla per ore. La donna non è riuscita contattare l'ex marito 40enne Alvaro Camara e, dopo essere andata a casa sua senza trovarlo, ha pensato che l'uomo si fosse allontanato con i piccoli e ha chiamato la polizia. Dopo diverse ricerche da parte degli agenti, infine, il giorno successivo la drammatica scoperta in una seconda casa di famiglia dell'uomo. Nell'abitazione giacevano a terra i corpi senza vita dei piccoli mentre il padre si era impiccato al lampadario nella stessa stanza. La polizia si è rifiutata di fornire informazioni sulle cause del decesso dei bimbi.