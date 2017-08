Aveva riferito che il figlio di appena tre anni si era allontanato da solo senza far più ritorno a casa ma in realtà era stato lui a ucciderlo dopo che la nuova fidanzata gli aveva più volte riferito che non voleva bambini tra i piedi, invitandolo a lasciare la custodia esclusiva del piccolo alla sua ex. È la drammatica storia che arriva dal New Jersey, in Usa, dove un giovane padre di 23 anni, David Creato Jr, ha ammesso le sue colpe davanti ai giudici e dopo mesi di indagini ha raccontato una verità sconcertante sula morte del piccolo Brendan.

Il corpicino senza vita del bambino era stato ritrovato in un bosco vicino casa sua, ad Haddon Township, nell'ottobre del 2015 dopo una denuncia di scomparsa da parte dello stesso genitore. L'uomo aveva raccontato che il piccolo aveva aperto la porta di casa a sua insaputa dileguandosi. In realtà gli inquirenti ben presto hanno messo nel mirino proprio lui che nel gennaio del 2016 è finito in carcere.

Da allora l'uomo si era sempre proclamato innocente ma le nuove prove emerse a suo carico e una proposta del procuratore infine lo hanno convinto a confessare. L'uomo infatti beneficerà di un accordo tra inquirenti e il suo legale che prevede una pena di dieci anni di carcere dopo una confessione totale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, David ha soffocato il figlio per evitare che la sua fidanzata 17enne lo lasciasse anche se la ragazza non è mai stata accusata di nulla. La sentenza con la pena arriverà a fine settembre ma la procura chiederà soli 10 anni di reclusione.