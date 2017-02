Si era lanciato in una maratona di gioco non stop su una piattaforma online di streaming live di videogiochi che sarebbe dovuta durare 24 ore, ma a poche ore dal traguardo è crollato esanime a terra senza più riprendere conoscenza. Così è morto all'età di 33 anni Brian Vigneault, un noto streamer statunitense conosciuto online con il nickname Poshybrid. L'uomo, padre di famiglia, era specializzato nel gioco "World of Tanks" grazie al quale aveva totalizzato quasi 8mila iscritti sul suo canale che seguivano in tempo reale le sue gesta online. Per questo aveva deciso di sfruttare questa notorietà per uno scopo benefico, trovare fondi per l’organizzazione no profit Make a Wish, una Onlus che realizza i desideri di bambini affetti da gravi malattie.

Brian si era lanciato con convinzione nell'impresa attraverso la piattaforma Twitch ma, arrivato con il suo live streaming alla 22esima ora, ha iniziato ad accusare dei malesseri e ha deciso di interrompere momentaneamente la diretta. Il 34enne, originario di Virginia Beach e padre di tre figli, aveva annunciato di volersi concedere una pausa per una sigaretta alle 4.30 del mattino, ora locale, ma non si è mai più ripresentato davanti allo schermo e alla webcam. Il pubblico ha pensato che si fosse addormentato ma l'uomo invece è deceduto il 19 febbraio prima di raggiungere la fine della sfida. Le cause della morte non sono state rese note ma secondo indiscrezioni potrebbero essere legate alla mancanza di sonno e agli scompensi cardiaci dovuti alla lunga sessione di live.