Un nuovo scandalo a luci rosse scuote la chiesa cattolica. Un parroco di circa 40 anni avrebbe abusato sessualmente di un ragazzino di 15 anni all'interno della canonica. A denunciare il fatto, avvenuto un anno fa in una parrocchia della Bassa Padovana, precisamente nel Monselicense, è stata la stessa vittima. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, la vicenda è finita in tribunale e alla fine della settimana ci sarebbe stata anche l'udienza preliminare, ma il giudice Margherita Brunello ha rinviato la decisione finale a due date. Il prossimo 12 settembre è, infatti, previsto un nuovo incontro in aula dove si farà chiarezza circa l'utilizzo di alcune intercettazioni, cioè conversazioni tra il parroco, lo psicoterapeuta che l'ha in cura e il padre confessore, mentre alla fine del mese è atteso il giudizio con rito abbreviato, chiesto dall'avvocato del sacerdote.

Già la diocesi si era mossa sul caso, imponendo al prelato un anno sabbatico con sospensione di tutti gli incarichi pastorali, prima di essere destinato ad un'altra comunità. Stando alla testimonianza dell'adolescente, il prete lo avrebbe palpeggiato, fatto sedere sulle sue gambe e simulato un atto sessuale, il tutto nei locali della canonica. Il giovane avrebbe prima raccontato tutto ai genitori e poi, di comune accordo con loro, ha sporto denuncia in caserma. Il sacerdote, da parte sua, avrebbe più volte ripetuto di questi episodi nel corso di alcune conversazioni telefoniche, che passeranno al vaglio degli inquirenti, anche se il legale ne chiede l’inutilizzabilità. Molti dei parrocchiani si sono detti sconvolti dopo aver appreso dell'accusa al prelato, da molti ricordato come una persona carismatica e preparata.