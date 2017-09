Un cittadino marocchino di Casale di Scodosia, in provincia di Padova, rischia due anni di carcere per il furto di tre galline. I fatti sono avvenuti il 1° febbraio 2015. Quella sera il marocchino era stato trovato davanti a un bar del paese con i polli sanguinanti in mano e un coltello in tasca. Immediata la denuncia ai carabinieri, per lui era scattata la doppia accusa: furto aggravato e porto ingiustificato di armi.

L’uomo si era però giustificato, adducendo il fatto che non era stato lui a portare via quegli animali (dal pollaio di proprietà di un uomo, nel frattempo deceduto, che oggi avrebbe avuto 73 anni), ma due ladri la cui identità resta ignota. E sempre gli stessi malviventi, avevano decapitato i polli per poi infilarli in una busta di plastica, per poi provare a disfarsene insieme al coltello usato nella macellazione perché inseguiti dai carabinieri. Sulla loro strada, davanti ad un bar, avevano trovato proprio il 38enne marocchino che si era così ritrovato con le tre galline sgozzate e sanguinanti tra le mani, di fatto il corpo del reato.

Come riporta Il Mattino Di Padova, mercoledì scorso il pm Andrea Bergo, in Tribunale a Rovigo, ha chiesto per lui la condanna a un anno e 4 mesi per il furto, oltre a 6 mesi per il possesso del coltello. L’accusa ha voluto rimarcare come aggravante il modo cruento in cui le galline sono state uccise, cioè lo sgozzamento. La difesa del marocchino ha invece puntato sull’inopportunità di contestare la crudeltà dell’uccisione, dal momento che due sono i metodi di uccisione di questi animali: tirare loro il collo o tagliarglielo. Per farlo, gli avvocati dell’uomo hanno presentato anche un “manuale tecnico” che spiega come devono essere soppresse le galline.