Terribile episodio di omicidio suicidio nel primo pomeriggio di mercoledì nel centro di Padova. Un uomo ha ucciso brutalmente la madre a coltellate in casa prima di ferirsi a sua volta con la stessa lama e infine suicidarsi lanciarsi dalla tromba delle scale. Il dramma poco dopo le 14 in un palazzo del quartiere dell'Arcella dove mamma e figlio vivevano all'interno di un appartamento. L'aggressore, il 23enne moldavo Veaceslav Malachi, è stato trovato agonizzate dai soccorsi giunti su posto dopo essere stati allertati dai vicini di casa

Nonostante gli sforzi dei medici del Suem, però, l'uomo è morto poco dopo a causa delle ferite riportate. Nessun tentativo di rianimazione invece per la madre, la 53enne Feodora, già morta all'arrivo dell'ambulanza. La donna è sta raggiunta da ben 50 coltellate e lasciata esanime in una pozza di sangue. Il 23enne, già conosciuto alle forze dell'ordine per svariati precedenti, si trovava agli arresti domiciliari per furto quando è avvenuta la tragedia.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto da parte dei carabinieri che ora indagano sul caso, madre e figlio avevano litigato pesantemente durante la giornata. Così infatti hanno raccontato i vicini che li hanno sentiti urlare per tutta la mattinata, anche se il movente preciso dell'assassinio resta da accertare. Poco dopo pranzo poi il dramma: l'uomo ha ucciso la madre accanendosi su di lei, poi si è ferito con la lama a braccia e gola e, completamente insanguinato, è uscito di casa buttandosi dalle scale.