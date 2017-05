Una donna è morta dopo essere stata colpita a coltellate in un’auto parcheggiata davanti a una scuola di Trebaseleghe, un paese in provincia di Padova. A ucciderla sarebbe stato l’uomo che era con lei, che poi con la stessa arma ha tentato il suicidio. A dare l’allarme è stato un passante che ha visto le due persone in posizione innaturale all’interno di un’auto Lancia Y. Per la donna non c’è stato nulla da fare – quando sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i medici del Suem era già morta – mentre l’uomo è stato trasportato in ospedale. Ha riportato delle ferite molto gravi e sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sul caso sono condotte dai carabinieri ma la prima ricostruzione di quanto accaduto non lascerebbe dubbi sulla dinamica dell’omicidio-suicidio.

La vittima è una donna italiana di 46 anni – Stando a quanto riportano i quotidiani locali, la vittima, italiana, si chiamava Natasha Bettiolo, aveva 46 anni ed era la cuoca della scuola di Trebaseleghe. Si era da poco separata e sembra che avesse una relazione con il presunto omicida. Anche l’aggressore è un italiano di mezza età. La zona è stata transennata dalle forze dell'ordine che stanno effettuando i rilievi. Coperta dai teli l'automobile teatro dell’omicidio.

"Una ragazza sfortunata" – L'omicidio e tentato suicidio ha sconvolto la cittadina del Padovano. La vittima viene descritta come una bravissima donna molto conosciuta in paese. “Natasha era una ragazza stimata da tutti in paese. Una ragazza di buona famiglia, il padre era un noto carrozziere mentre il nonno ai suoi tempi era un noto mediatore. Insomma una famiglia come tante ce ne sono ma di solide tradizioni. Lei era una bravissima ragazza: ci sono rimasto davvero molto male quando ho saputo che si trattava di lei. Si era sposata molto presto, aveva messo su famiglia da giovanissima. Credeva nella famiglia. Negli ultimi tempi, invece, la separazione l'aveva provata. Nella vita è stata una ragazza sfortunata”, ha detto un suo ex compagno di scuola a PadovaOggi.