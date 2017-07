Terribile incidente stradale nelle prime ore di domenica sulla strada Statale Piovese a Vigorovea di Sant'Angelo di Piove di Sacco, in provincia di Padova. Una giovane donna di 24 anni è morta dopo essersi schiantata con la sua auto contro il cancello di un'abitazione privata al termine di un carambola che non le ha lasciato scampo. La vittima è Juliia Kotodylo, una ragazza di origini ucraine e residente a Brugine, sempre nel Padovano. La giovane stava tornando a casa al volante del sua Opel Tigra dopo una serata fuori quando intorno alle 5.20 di domenica ha improvvisamente perso il controllo del mezzo.

La vettura è carambolata nel fossato ai margini della carreggiata ribaltandosi sul muso e finendo la sua corsa contro un cancello d’ingresso di un’abitazione. Per la 24enne non vi è stato scampo. La ragazza è rimasta intrappolata tra le lamiere contorte del'auto e per estrarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. A quel punto il personale del 118 giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi del caso che aiuteranno a ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.