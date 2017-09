Per mesi sono state spiate e filmate a loro insaputa ogni volta che andavano in bagno nell'azienda in cui lavoravano. È quanto capitato a undici donne di una ditta di Piombino Dese, in provincia di Padova, loro malgrado finite al centro di una vicenda assurda ora al vaglio di una inchiesta dei carabinieri. La scoperta è avvenuta solo casualmente qualche mese fa quando una delle vittime ha scorto una telecamerina piazzata nei bagni delle donne dell'azienda. Come racconta il quotidiana locale Il Gazzettino, la donna si apprestava a pulire il water dopo aver fatto i suoi bisogni quando ha scoperto un filo che sbucava dallo scopino. Lo ha tirato e si è ritrovata in mano la piccola telecamera.

Ovviamente è subito partita la segnalazione alla dirigenza dell'azienda che poi si è rivolta alle autorità di polizia con una denuncia. Dopo alcuni mesi i carabinieri infine sono risaliti al responsabile, un 36enne dipendente della stessa ditta ma residente nel Trevigiano. Quando i militari si sono presentati a casa sua lui ha subito ammesso le sue colpe ed è stato denunciato per il reato di interferenze illecite nella vita privata. Durante le indagini condotte dagli uomini dell’Arma, inoltre, oltre ai filmati dal bagno delle donne, sui suoi computer sono state trovati altri video piuttosto forti ora al vaglio degli inquirenti