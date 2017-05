Due persone a bordo di una Fiat Punto che non si fermano all'alt e tentano una fuga disperata per le vie del paese sfrecciando oltre i cento chilometri orari. È quanto accaduto sabato sera per le strade di Padova, dove un giovane moldavo ha sfondato un posto di blocco della polizia nella zona di Pontevigodarzere e ha proseguito la sua corsa premendo col piede sull'acceleratore. Immediato è scattato l'inseguimento da parte delle forze dell’ordine per le strade della città. L’auto dell’uomo in fuga, un ventiquattrenne poi risultato avere diversi precedenti alle spalle, ha sfrecciato anche a 120 chilometri all'ora nonostante la pioggia battente. Dopo la corsa in auto, secondo quanto ricostruiscono i quotidiani locali, a un certo punto ha lasciato il veicolo ed è scappato a piedi dividendosi dalla donna che era con lui e che è riuscita a far perdere le sue tracce.

Trovati in auto un mattarello e una chiave inglese – Lui, invece, alla fine è stato bloccato dagli agenti che in una successiva perquisizione a bordo del veicolo hanno anche trovato una chiave inglese e un mattarello. Il giovane fuggitivo, oltre che pluripregiudicato, è risultato essere anche senza patente e la sua vettura non aveva né l’assicurazione né la revisione. Il ragazzo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e possesso di oggetti atti a offendere. Considerate poi tutte le infrazioni al codice della strada il moldavo è stato multato per un totale di oltre 8000 euro e la sua auto è stata sequestrata.