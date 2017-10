Drammatico incidente stradale questa mattina nel Padovano. Un ragazzo di ventidue anni, Daniele Caccin, di Santa Maria di Sala (Venezia), è morto in seguito a un scontro avvenuto lungo la strada statale Noalese, a Vigonza. Il giovane era alla guida di una Fiat Punto che, per cause ancora in corso di accertamento, intorno alle 7 del mattino si è scontrata frontalmente con un camion e poi ha interessato anche un'altra auto. In base alle primissime informazioni trapelate, sembra che all'origine della tragedia ci sia stata una sbandata dell’auto del giovane, che veniva da Vigonza e che è andata a scontrarsi frontalmente con un autocarro che viaggiava in direzione opposta e poi contro un'altra auto.

Nulla da fare per la giovane vittima – Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, l’auto medica e l’ambulanza ma purtroppo per Daniele non c’è stato nulla da fare. La sua auto è apparsa gravemente danneggiata e per lui sono stati inutili tutti i tentativi di soccorso. Le altre persone coinvolte nell’incidente sono invece rimaste illese. In conseguenza dell'incidente il tratto della Noalese è stato chiuso al traffico e per ore si sono formate lunghe code.