Era salito sul tetto del vagone di un treno per farsi un selfie estremo da condividere sui suoi profili social, ma qualcosa è andato storto ed è rimasto folgorato. È in fin di vita un ragazzo di soli 20 anni, M.S., che lo scorso sabato 23 settembre è stato colpito da una da una scarica di duemila volt, dopo essersi arrampicato sulla vettura nei pressi della stazione di Villatora di Saonara, zona industriale in provincia di Padova, e ora si trova in ospedale in prognosi riservata. Nonostante i cartelli segnalassero il pericolo di alta tensione, il giovane aveva voluto sfidare tutto e tutti insieme ad un amico pur di avere quella foto pericolosa da pubblicare su Facebook e dimostrare in questo modo il suo coraggio.

Una volta sul tetto, il 20enne è stato colpito da una scarica di 2mila volt ed è stramazzato al suolo privo di sensi. È stato proprio il suo compagno ad allertare i soccorsi che, giunti sul luogo, hanno trasportato il ragazzo d'urgenza all'ospedale di Padova. Sulla vicenda indaga la Polfer. Il giovane padovano non è la prima vittima del cosiddetto "Daredevil selfie", la moda in voga in tutto il mondo, soprattutto tra gli adolescenti, di scattarsi foto in situazioni estreme. Dal 2014 ad oggi sono morte più di 150 persone in questo modo. Tra i casi più recenti in Italia, si ricordi quella della 15enne travolta da un'onda anomala in Sardegna: la ragazza è morta mentre si scattava una foto su una roccia della Costa Paradiso.