Stalking e porto d’arma impropria. Sono le accuse alle quali deve rispondere un 52enne di Padova fermato dalla polizia proprio mentre seguiva la sua ex. Non era la prima volta. Nella sua auto gli agenti hanno trovato tutto il necessario per perseguire le sue manie ossessive di persecuzione nei confronti della donna: un manganello telescopico, una telecamera e addirittura un drone, utilizzati per spiare e filmare la donna. Sequestrato anche un coltello a serramanico.

La donna – 53 anni – non ne poteva più di quei continui appostamenti, la sua vita era diventata un inferno, tanto da arrivare a sporgere denuncia – poi ritirata – nei confronti di quell’uomo che non aveva mai accettato la fine della relazione con la sua ex. Ma col passare del tempo, i pedinamenti e gli appostamenti fuori dall'abitazione della donna sono degenerati: il 52enne era passato alle minacce e spesso era violento, tanto che la donna ultimamente non si spostava in giro se non accompagnata da qualcuno.

Venerdì sera, intorno alle 23, si è vista costretta a chiamare il 113 dopo essersi accorta di essere seguita di nuovo mentre si trovava insieme ad una amica. L’uomo è stato fermato dalla polizia nella zona sud di Padova, vicino a via Bemb. Nella sua vettura sono stati trovati, come detto, gli strumenti coi quali voleva continuare a conoscere spostamenti e attività della sua ex. È stato dunque portato in Questura per le formalità e quindi è stato rilasciato.