Tragedia sfiorata nelle scorse ore a Padova dove una bambina di appena due anni ha rischiato di morire in strada a causa dello shock termico per il troppo calore dopo aver trascorso ore sotto il sole con la mamma e il padre a chiedere l'elemosina. Come riporta il Corriere del Veneto, ad evitare il peggio sono stati due agenti di polizia in servizio nella cittadina veneta a cui alcuni passanti si erano rivolti dopo aver visto la piccola sofferente in compagnia della madre. La bambina infatti era tenuta nel passeggino sotto il sole cocente del primo pomeriggio quando la temperatura ha raggiunto i 40 gradi centigradi.

Quando i poliziotti hanno individuato la bimba, che era poco lontana in compagnia della madre 25enne e del padre 34enne, la piccola era già in una situazione di emergenza. Non si muoveva e non rispondeva agli stimoli, aveva la temperatura corporea altissima e sudava in continuazione. I due agenti hanno provato a bagnarle i polsi e il collo in attesa dell'arrivo dell'ambulanza che poi l’ha portata al pronto soccorso pediatrico. La bimba è stata ricoverata ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. I due genitori, di origini padovana e già conosciuti alle forze dell’ordine per problemi di tossicodipendenza, sono stati segnalati al tribunale dei minori.