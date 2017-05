in foto: Il nastro dei carabinieri isola una scena del crimine (repertorio)

È stato un raptus che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Se ne sono resi conto, per primi, i carabinieri intervenuti la sera del 7 maggio a Cadoneghe, provincia di Padova, per arrestare Doriano Zambon con l’accusa di aver colpito ripetutamente con un martello madre e fratello, entrambi gravemente malati. Secondo una prima ricostruzione, il 57enne si sarebbe recato in visita a casa dei familiari, come faceva ogni volta che poteva, per poi afferrare improvvisamente un martello e avventarsi sulla madre e il fratello.

Doriano Zambon, operaio classe 1959, si prendeva cura della madre Assunta, 78 anni, malata di alzheimer, e del fratello Alessandro, 47enne con problemi psichici, oramai da 30 anni. Potrebbe essere stato proprio lo stato di salute dei familiari a indurre l’uomo a perdere la ragione e compiere una simile violenza. Domenica mattina, Zambon, padre di due figli oramai grandi, si era recato a fare visita al padre in una casa di cura di Padova per poi spostarsi a casa dalla madre nel pomeriggio.

La madre e il fratello erano nel garage dall’abitazione, quando qualcosa deve essere scattato nella mente del 57enne. È stato il fratello minore a dare l’allarme dopo essersi rifugiato a casa dei vicini coperto di sangue. I carabinieri e gli uomini del 118 hanno trovato la madre dell’aggressore riversa in giardino con gravi ferite alla testa. Doriano era in strada davanti al cancello, visibilmente sotto choc. Agli uomini dell’Arma avrebbe detto di aver agito così per stanchezza.

Dopo essere state stabilizzate dal personale sanitario accorso sul luogo, una villetta della cintura urbana del capoluogo di provincia, le due vittime sono state trasportate in ospedale. I medici non si sono ancora pronunciati sulla loro prognosi ma non sarebbero in pericolo di vita.